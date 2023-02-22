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Сегодня, 18:41

Кудерметова и Самсонова вышли в четвертьфинал парного турнира в Дубае

Ана Горшкова
Корреспондент
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Россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова вышли в четвертьфинал парного турнира в Дубае.

Девушки обыграли Джулиану Олмос из Мексики и Чжан Шуай из Китая во втором круге со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут.

За выход в полуфинал турнира Кудерметова и Самсонова поборются с канадкой Лейлой Фернандес и американкой Бетани Маттек-Сэндз.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия) — Джулиана Олмос/Чжан Шуай (Мексика/Китай, 4) — 6:4, 6:2

Теннис
Вероника Кудерметова
Людмила Самсонова
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