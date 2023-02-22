Кудерметова и Самсонова вышли в четвертьфинал парного турнира в Дубае
Россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова вышли в четвертьфинал парного турнира в Дубае.
Девушки обыграли Джулиану Олмос из Мексики и Чжан Шуай из Китая во втором круге со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут.
За выход в полуфинал турнира Кудерметова и Самсонова поборются с канадкой Лейлой Фернандес и американкой Бетани Маттек-Сэндз.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия) — Джулиана Олмос/Чжан Шуай (Мексика/Китай, 4) — 6:4, 6:2
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