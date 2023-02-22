Самсонова в 1/8 финала турнира в Дубае уступила Свентек, выиграв лишь один гейм
Российская теннисистка Людмила Самсонова в 1/8 финала турнира в Дубае уступила первой ракетке мира Иге Свентек со счетом 1:6, 0:6.
Встреча продолжалась 1 час 17 минут. На счету 24-летней россиянки 5 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.
Ранее в полуфинале турнира в Дохе Свентек обыграла россиянку Веронику Кудерметову, также проиграв лишь один гейм.
В четвертьфинале Свентек встретится с Каролиной Плишковой из Чехии.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Людмила Самсонова (Россия, 14) — 6:1, 6:0
Новости