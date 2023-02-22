Самсонова в 1/8 финала турнира в Дубае уступила Свентек, выиграв лишь один гейм

Российская теннисистка Людмила Самсонова в 1/8 финала турнира в Дубае уступила первой ракетке мира Иге Свентек со счетом 1:6, 0:6.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. На счету 24-летней россиянки 5 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.

Ранее в полуфинале турнира в Дохе Свентек обыграла россиянку Веронику Кудерметову, также проиграв лишь один гейм.

В четвертьфинале Свентек встретится с Каролиной Плишковой из Чехии.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Людмила Самсонова (Россия, 14) — 6:1, 6:0