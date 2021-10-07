Кудерметова и Рыбакина обыграли сестер Родионовых на старте турнира в Индиан-Уэллсе
7 октября, 22:59
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Казахстана Елена Рыбакина победили сестер Анастасию и Арину Родионову (6:3 3:6, 10:6) в первом раунде турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде. Родионовы представляют Австралию.
В следующем раунде Кудерметова и Рыбакина сыграют с победителями матча Алекса Гуарачи/Дезайри Кравчук (Чили/США, 4) — Хизер Уотсон/Чжэн Сайсай (Великобритания/Китай).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 150 470 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — Анастасия Родионова/Арина Родионова (Австралия) — 6:3, 3:6, 10:6
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