Маттек-Сэндз и Свентек обыграли Лохофф и Панову на старте турнира в Индиан-Уэллсе

Немецкая теннисистка Юлия Лохофф и россиянка Александра Панова выбыли по итогам первого раунда турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде.

На старте турнира их обыграла пара Бетани Маттек-Сэндз/Ига Свентек (США/Польша) — 6:1, 6:3. Американка и полячка в следующем раунде сыграют с победителями матча Аманда Анисимова/Даяна Ястремская (США/Украина) — Си Сувэй/Элисе Мертенс (Тайвань/Бельгия).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 150 470 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Бетани Маттек-Сэндз/Ига Свентек (США/Польша) — Юлия Лохофф/Александра Панова (Германия/Россия) — 6:1, 6:3