Маттек-Сэндз и Свентек обыграли Лохофф и Панову на старте турнира в Индиан-Уэллсе
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Немецкая теннисистка Юлия Лохофф и россиянка Александра Панова выбыли по итогам первого раунда турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде.
На старте турнира их обыграла пара Бетани Маттек-Сэндз/Ига Свентек (США/Польша) — 6:1, 6:3. Американка и полячка в следующем раунде сыграют с победителями матча Аманда Анисимова/Даяна Ястремская (США/Украина) — Си Сувэй/Элисе Мертенс (Тайвань/Бельгия).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 150 470 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Бетани Маттек-Сэндз/Ига Свентек (США/Польша) — Юлия Лохофф/Александра Панова (Германия/Россия) — 6:1, 6:3
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