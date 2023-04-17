Кудерметова и Потапова вышли во второй круг турнира в Штутгарте в парном разряде

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова вышли во второй круг парного турнира в Штутгарте (Германия).

В матче первого круга они обыграли украинку Людмилу Киченок и Елену Остапенко из Латвии — 3:6, 6:4, 10:6.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Кудерметова и Потапова сделали 1 эйс, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 6. На счету Киченок и Остапенко 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором круге россиянки сыграют с победительницами матча Кристина Букша/Оксана Калашникова (Испания/Грузия) — Мию Като/Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Закрытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова/Анастасия Потапова (Россия) — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 1) — 3:6, 6:4, 10:6