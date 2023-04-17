Александрова проиграла Векич в первом круге турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Штутгарте (Германия).

В матче первого круга 28-летняя спортсменка проиграла Донне Векич из Хорватии — 6:7 (7:9), 6:7 (5:7).

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. Александрова сделала 7 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 7. На счету Векич 10 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором круге Векич сыграет с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия) — Мария Саккари (Греция).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Донна Векич (Хорватия) — Екатерина Александрова (Россия) — 7:6 (9:7), 7:6 (7:5)