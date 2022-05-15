Свентек поделилась эмоциями от завоевания титула на турнире в Риме

Первая ракетка мира Ига Свентек высказалась о победе на турнире WTA 1000 в Риме.

В финале турнира польская теннисистка обыграла Онс Жабер со счетом 6:2, 6:2.

«В начале турнира я не знала, что смогу продолжить победную серию. Я очень довольна, что делала все шаг за шагом и концентрировалась на правильных вещах, потому что, думаю, именно это привело к успеху на турнире в Риме. Я очень горжусь собой и своей командой», — приводит слова Свентек сайт WTA.

Таже 20-летняя теннисистка высказалась о том, что она стала четвертой спортсменкой 2000-х годов, которой удалось выиграть пять и более турниров подряд. Свентек завоевала титулы в Дохе, Индиан-Уэллсе, Майами, Штутгарте и Риме.

«Это довольно трудно описать, потому что все эти турниры, которые я выиграла, кажутся сейчас довольно сюрреалистичными. Мне кажется, что ключом к этому послужило то, что я просто продолжала делать то же самое, что и прежде. Это довольно странно, потому что многие считают, что каждый турнир требует чего-то нового. Но я научилась не только хорошо играть, но и совершенствоваться по ходу турнира», — добавила Свентек.