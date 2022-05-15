Чесноков считает, что теннисистка Касаткина набрала хорошую форму

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков удивлен последними результатами российской теннисистки Дарьи Касаткиной.

На турнире WTA 1000 в Риме Касаткина дошла до полуфинала, где уступила Онс Жабер со счетом 4:6, 6:1, 5:7.

«То, что она дошла до полуфинала, — это очень хороший результат, я несколько ему удивлен. Дарья может все: слева подрезать, подкрутить мяч, выйти к сетке, но ее самые яркие времена были три-четыре года назад. Сейчас она набрала хорошую форму, и хотелось бы, чтобы она прогрессировала дальше. Если взять женский теннис, то я бы с удовольствием увидел кого-то из наших теннисисток в первой десятке мирового рейтинга», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

25-летняя Касаткина на данный момент занимает 23-е место в рейтинге WTA. На счету теннисистки четыре победы на турнирах WTA в одиночном разряде. Также она является обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021).