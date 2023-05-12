Кудерметова и Павлюченкова проиграли в первом круге парного разряда турнира WTA в Риме
Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова проиграли в первом круге парного разряда турнира WTA в Риме белоруске Виктории Азаренко и бразильянке Беатрис Аддад Майя (2:6, 3:6).
Азаренко и Аллал Майя в следующем раунде сыграют с победительницами пары Азиа Мухаммед/Джулиана Олмос (США/Мексика, 7) — Тимеа Бабош/Анна Данилина (Венгрия/Казахстан).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 572 618 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Виктория Азаренко/Беатрис Хаддад Майя (Белоруссия/Бразилия) — Вероника Кудерметова/Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:2, 6:3
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