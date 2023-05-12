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Сегодня, 18:06

Селиваненко заявил, что Свентек переиграла Павлюченкову по всем статьям

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко прокомментировал матч второго круга турнира в Риме, в котором Ига Свентек обыграла Анастасию Павлюченкову со счетом 6:0, 6:0.

«Ига переиграла Настю по всем статьям и имела подавляющее преимущество во всех элементах игры. Если Ига в своей лучшей форме, то, для того чтобы играть с ней на равных, сопернику необходимо играть безошибочно и пытаться держать инициативу. Как играла Арина в финале Рима. Вопрос в стабильности такой игры и сколько матчей подряд ты можешь так играть. Теннис тем и отличается, что в нем в одном отдельно взятом матче может произойти что угодно», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Свентек в третьем круге сыграет с победительницей пары Леся Цуренко (Украина) — Бернарда Пера (США).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10864577-selivanenko-shventek-pereigrala-pavlyuchenkovu-po-vsem-statyam-i-imela-podavlyayuschee-preimuschestvo.html
Теннис
Анастасия Павлюченкова
Ига Свентек
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