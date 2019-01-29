Кудерметова и Гергес вышли во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в матче первого круга турнира в Санкт-Петербурге обыграла сербку Ольгу Данилович со счетом 6:2, 6:1. Также во второй круг вышла немка Юлия Гергес, которая победила Марию Саккари из Греции со счетом 6:2, 7:5.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия, LL) – Ольга Данилович (Сербия, WC) – 6:2, 6:1

Юлия Гергес (Германия, 5) – Мария Саккари (Греция) – 6:2, 7:5