Кудерметова и Гергес вышли во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в матче первого круга турнира в Санкт-Петербурге обыграла сербку Ольгу Данилович со счетом 6:2, 6:1. Также во второй круг вышла немка Юлия Гергес, которая победила Марию Саккари из Греции со счетом 6:2, 7:5.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 757 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия, LL) – Ольга Данилович (Сербия, WC) – 6:2, 6:1
Юлия Гергес (Германия, 5) – Мария Саккари (Греция) – 6:2, 7:5
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