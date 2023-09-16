Крейчикова вышла в финал турнира в Сан-Диего

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова одержала победу в полуфинале турнира в Сан-Диего. В трех сетах она переиграла американку Дэниэлл Коллинз — 3:6, 7:5, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 21 минуту. На счету 27-летней чешки 4 подачи навылет, 7 двойных ошибок и 6 из 7 реализованных брейк-пойнтов. 29-летняя американка подала 3 раза навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов.

Вторая финалистка определится в матче между американками Эммой Наварро и Софией Кенин.

Сан-Диего (США)

Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Барбора Крейчикова (Чехия, 4, WC) — Дэниэлл Коллинз (США) — 3:6, 7:5, 6:2