Корнеева предпочитает смотреть матчи ATP-тура

Победительница двух турниров «Большого шлема» среди юниоров Алина Корнеева в интервью «СЭ» отметила, что ей интереснее следить за мужским туром.

— Вообще, много смотрите матчей WTA-тура?

— Я больше люблю смотреть старые матчи. Например, в этом году видела очень много матчей Серены Уильямс против Марии Шараповой. Хотя у Маши и плохая статистика в этих встречах, но для меня они очень полезны. Если же удается посмотреть теннис в прямом эфире, то предпочитаю ATP-тур. Женские матчи смотрю относительно редко. В основном ограничиваюсь хайлайтами.

— Какие матчи в этом году были самые запоминающиеся?

— Финал Уимблдона Алькарас — Джокович, их же заруба в решающем матче в Цинциннати. Это два настоящих теннисных триллера. Еще очень понравились все матчи Синнера против Алькараса в этом году. Когда они встречаются друг с другом, то гарантированно будет очень классный и веселый матч.