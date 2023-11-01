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Сегодня, 08:15

Корнеева назвала фавориток Итогового турнира WTA

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Арина Соболенко.
Фото Global Look Press

Победительница двух турниров «Большого шлема» среди юниоров Алина Корнеева в интервью «СЭ» отметила, что хотела бы познакомиться с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

— Вы говорили, что в современном туре вам нравится только Арина Соболенко. Знакомы с ней?

— Нет, но я бы хотела познакомиться и сыграть матч с ней. Мне нравится, как Арина ведет себя на публике, как позиционирует себя в социальных сетях. Со стороны она кажется легким человеком, веселой, позитивной девушкой.

— Как думаете, ей удастся удержать первое место после итогового?

— В Канкуне я бы поставила на победу Соболенко или Гауфф. Лично я бы хотела, чтобы Арина удержалась на первой строчке. У нее был хороший год, наконец-то выиграла «шлем», провела много крутых матчей. Она реально заслуживает быть первой. Дальше посмотрим.

Алина Корнеева. «Люблю смотреть старые матчи Шараповой». Алина Корнеева — о теннисных ритуалах

В своем первом матче в Мексике Соболенко разгромила Марию Саккари (6:0, 6:1), а во втором проиграла Джессике Пегуле (4:6, 3:6). Кори Гауфф на старте турнира была сильнее Онс Жабер (6:0, 6:1), а сегодня, 1 ноября, она сыграет с Игой Свентек.

Теннис
Алина Корнеева
Арина Соболенко
Кори Гауфф
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