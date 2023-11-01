Соболенко — о матче с Пегулой: «Она показала отличный теннис»

Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировал поражение от Джессики Пегулы (4:6, 3:6) в матче Итогового турнира WTA в Канкуне. Белорусская теннисистка допустила 33 невынужденные ошибки.

«Думаю, она показала отличный теннис. Да, я могла вернуться в этот матч — но это было уже очень сложно. У меня еще есть шанс выйти из группы, поэтому я постараюсь не сдаваться», — приводит слова Соболенко сайт WTA.

Пегула выиграла два матча в группе и занимает первое место. Соболенко находится на второй строчке. В следующем матче белоруска сыграет с Еленой Рыбакиной.