Конюх пробилась в полуфинал турнира в Сан-Хосе
04:45
Хорватская теннисистка Ана Конюх вышла в полуфинал турнира в Сан-Хосе. В трех сетах она переиграла китаянку Чжан Шуай — 3:6, 6:2, 6:0.
Следующим соперником Конюх будет победительница матча Дэниэлл Коллинз (США) — Елена Рыбакина (Казахстан).
Сан-Хосе (США)
Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ана Конюх (Хорватия, Q) — Чжан Шуай (Китай) — 3:6, 6:2, 6:0
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