Конюх пробилась в полуфинал турнира в Сан-Хосе

Хорватская теннисистка Ана Конюх вышла в полуфинал турнира в Сан-Хосе. В трех сетах она переиграла китаянку Чжан Шуай — 3:6, 6:2, 6:0.

Следующим соперником Конюх будет победительница матча Дэниэлл Коллинз (США) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Сан-Хосе (США)

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ана Конюх (Хорватия, Q) — Чжан Шуай (Китай) — 3:6, 6:2, 6:0