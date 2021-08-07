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Конюх пробилась в полуфинал турнира в Сан-Хосе

04:45
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Хорватская теннисистка Ана Конюх вышла в полуфинал турнира в Сан-Хосе. В трех сетах она переиграла китаянку Чжан Шуай — 3:6, 6:2, 6:0.

Следующим соперником Конюх будет победительница матча Дэниэлл Коллинз (США) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Сан-Хосе (США)

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ана Конюх (Хорватия, Q) — Чжан Шуай (Китай) — 3:6, 6:2, 6:0

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Евгений Козинов все материалы автора

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