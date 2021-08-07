Рыбакина проиграла Коллинз в четвертьфинале турнира в Сан-Хосе
07:10
Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз вышла в полуфинал турнира в Сан-Хосе. В двух сетах она переиграла Елену Рыбакину из Казахстана — 7:6, 7:6.
Следующим соперником Коллинз будет хорватка Ана Конюх.
Сан-Хосе (США)
Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Дэниэлл Коллинз (США, 7) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — 7:6, 7:6
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