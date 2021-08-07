Рыбакина проиграла Коллинз в четвертьфинале турнира в Сан-Хосе

Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз вышла в полуфинал турнира в Сан-Хосе. В двух сетах она переиграла Елену Рыбакину из Казахстана — 7:6, 7:6.

Следующим соперником Коллинз будет хорватка Ана Конюх.

Сан-Хосе (США)

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дэниэлл Коллинз (США, 7) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — 7:6, 7:6