Контавейт обыграла Голубич и вышла в полуфинал турнира в Истборне

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт победила швейцарку Викторию Голубич (2:6, 7:6, 7:5) в 1/4 финала турнира WTA в Истборне (Великобритания).

Матч продолжался два часа и 36 минут. В полуфинале Контавейт сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия) — Камила Джорджи (Италия).

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Viking International Eastbourne

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анетт Контавейт (Эстония) — Виктория Голубич (Швейцария, Q) — 2:6, 7:6 (7;2), 7:5