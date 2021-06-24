Контавейт обыграла Голубич и вышла в полуфинал турнира в Истборне
16:09
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт победила швейцарку Викторию Голубич (2:6, 7:6, 7:5) в 1/4 финала турнира WTA в Истборне (Великобритания).
Матч продолжался два часа и 36 минут. В полуфинале Контавейт сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия) — Камила Джорджи (Италия).
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Viking International Eastbourne
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Анетт Контавейт (Эстония) — Виктория Голубич (Швейцария, Q) — 2:6, 7:6 (7;2), 7:5
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