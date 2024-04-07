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Коллинз — о Касаткиной: «Я очень уважаю Дарью. Потрясающий боец»

Виктория Кравченко
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Американская теннисистка Даниэль Коллинз поделилась мнением о россиянке Дарье Касаткиной. Спортсменки встретятся в финале турнира в Чарльстоне.

«Дарья — еще один воин. Я хорошо знаю Дашу и ее игру. Потрясающий боец. Кто-то, с кем мне всегда нравится сражаться. Будь то победа или поражение, она тот — кого я очень уважаю», — сказала Коллинз в интервью на корте.

В полуфинале американка обыграла гречанку Марию Саккари — 6:3, 6:3.

Финальный матч между Касаткиной и Коллинз пройдет 7 апреля и начнется в 20.00 по московскому времени. В прошлом году российская теннисистка дошла до 1/2 финала турнира в Чарльстоне, где потерпела поражение от Онс Жабер из Туниса.

Дарья Касаткина
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