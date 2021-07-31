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Кудерметова сыграет с Вандевей на турнире WTA в Сан-Хосе

22:48
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова сыграет на турнире WTA 500 в Сан-Хосе (США).

Соперницей россиянки в первом круге станет американка Коко Вандевей. Турнир начнется 2 августа.

Еще одна россиянка Дарья Касаткина начнет борьбу со второго круга.

31 июля Кудерметова вместе с Еленой Весниной в матче за бронзу Олимпиады уступили бразильянкам Лауре Пигосси и Луизе Стефани со счетом 6:4, 4:6, 9:11. Россиянки проиграли, имея 4 матчбола по ходу решающего тай-брейка.

Дополнительная информация:

https://www.mubadalasvc.com/news/main_singles_draw_announced/

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