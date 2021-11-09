Коллинз и Паолини вышли в 1/4 финала турнира в Линце

Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз победила бельгийку Грет Миннен (6:1, 6:2) в матче второго раунда турнира WTA в Линце (Австрия).

Следующей соперницей Коллинз станет еще одна бельгийка — Элисон Ван Уйтванк.

В другом матче итальянка Ясмин Паолини победила китаянку Чжэн Сайсай (6:1, 2:6, 6:4). В 1/4 финала она сыграет с победительницей пары Александра Соснович (Белоруссия) — Симона Халеп (Румыния).

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дэниэлл Коллинз (США, 3) — Грит Миннен (Бельгия) — 6:1, 6:2

Ясмин Паолини (Италия, 7) — Чжэн Сайсай (Китай) — 6:1, 2:6, 6:4