Коллинз и Паолини вышли в 1/4 финала турнира в Линце
18:37
Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз победила бельгийку Грет Миннен (6:1, 6:2) в матче второго раунда турнира WTA в Линце (Австрия).
Следующей соперницей Коллинз станет еще одна бельгийка — Элисон Ван Уйтванк.
В другом матче итальянка Ясмин Паолини победила китаянку Чжэн Сайсай (6:1, 2:6, 6:4). В 1/4 финала она сыграет с победительницей пары Александра Соснович (Белоруссия) — Симона Халеп (Румыния).
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Дэниэлл Коллинз (США, 3) — Грит Миннен (Бельгия) — 6:1, 6:2
Ясмин Паолини (Италия, 7) — Чжэн Сайсай (Китай) — 6:1, 2:6, 6:4
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