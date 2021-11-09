Крейчикова, Плишкова, Мугуруса и Контавейт попали в одну группу итогового турнира WTA
Определились группы итогового турнира WTA
07:32
В Гвадалахаре прошла жеребьевка группового этапа итогового турнира WTA.
В группу «Чичен-Ица» попали Арина Соболенко (Белоруссия), Мария Саккари (Греция), Ига Свентек (Польша) и Паула Бадоса (Испания). В группе «Теотиуакан» — Барбора Крейчикова (Чехия), Каролина Плишкова (Чехия), Гарбинье Мугуруса (Испания) и Анетт Контавейт (Эстония).
Итоговый турнира WTA-2021 пройдет в Гвадалахаре (Мексика) с 10 по 17 ноября.
Groups are locked ?— wta (@WTA) November 9, 2021
Introducing the @WTAFinals singles groups!#AKRONWTAFinals pic.twitter.com/nwZ2TMr6F3
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