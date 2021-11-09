Халеп обыграла Соснович и вышла в 1/4 финала турнира в Линце
20:38
Румынская теннисистка Симона Халеп победила белоруску Александру Соснович (7:5, 6:3) в матче второго раунда турнира WTA в Линце (Австрия).
В четвертьфинале соперницей Халеп станет итальянка Ясмин Паолини.
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Симона Халеп (Румыния, 2) — Александра Соснович (Белоруссия) — 7:5, 6:3
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