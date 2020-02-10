Кики Бертенс: «Я голосовала за Петербург как за лучший турнир»

Действующая чемпионка St-Petersburg Ladies Trophy Кики Бертенс на пресс-конференции рассказала о главной цели на предстоящем турнире, а также призналась, что голосовала за Петербург в номинации лучшего соревнования WTA Premier 700.

— Хотелось бы повторить успех прошлого года, — сказала Бертенс. — Стартом сезона довольна. Очень принятые впечатления от города и прошлогоднего турнира. Прилетела вчера вечером, надо потренироваться. Со мной не единожды случалась защита титула. Надеюсь, это повторить.

Мне кажется, я до сих пор прихожу в себя после матчей Кубка Федерации. Я выиграла два одиночных матча, но в паре мы проиграли. Я тоже голосовала за этот турнир при выборе лучшего соревнования WTA, суперорганизация. И чемпионский титул тоже этому поспособствовал. Церемония закрытия также была великолепной.

На самом деле я очень рада, что получается удержать стабильный уровень. И поддерживать свое физическое состояние. Я настоящая счастливица, у меня все получается. Когда тело себя хорошо ощущает, важна и психология. Для меня важны все аспекты. (Дмитрий Зимин)