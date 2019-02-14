Кики Бертенс: "Топ-игроки больше не выигрывают титулы каждую неделю"

Голландская теннисистка Кики Бертенс отметила, что в последние годы на турнирах побеждают разные спортсменки. Она также добавила, что топ-игроки уже не берут титулы каждую неделю.

- В последние пару лет мы видели, что многие девушки способны выигрывать турниры, - приводит официальный сайт WTA слова Бертенс. - Топ-игроки больше не выигрывают титулы каждую неделю. На каждом турнире могут быть сюрпризы. К сожалению, некоторые теннисистки не могут выступать из-за болезней. Я также чувствовала себя не лучшим образом, но рада, что смогла сыграть на турнире в Дохе. Мне стало лучше, но энергии пока не 100 процентов.

Напомним, голландка стала победительницей турнира в Санкт-Петербурге. Для Бертенс эта победа стала восьмой на турнирах WTA.