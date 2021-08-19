Кербер обыграла Остапенко в третьем раунде турнира в Цинциннати
21:20
Немецкая теннисистка Ангелик Кербер победила представительницу Латвии Елену Остапенко (4:6, 6:2, 7:5) в третьем раунде турнира WTA в Цинциннати (США).
Следующей соперницей немки станет победительница пары Петра Квитова (Чехия) — Онс Жабер (Тунис)
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 114 989 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Ангелик Кербер (Германия) — Елена Остапенко (Латвия) — 4:6, 6:2, 7:5
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