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Кербер обыграла Остапенко в третьем раунде турнира в Цинциннати

21:20
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Немецкая теннисистка Ангелик Кербер победила представительницу Латвии Елену Остапенко (4:6, 6:2, 7:5) в третьем раунде турнира WTA в Цинциннати (США).

Следующей соперницей немки станет победительница пары Петра Квитова (Чехия) — Онс Жабер (Тунис)

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 114 989 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Ангелик Кербер (Германия) — Елена Остапенко (Латвия) — 4:6, 6:2, 7:5

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Евгений Петров все материалы автора

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