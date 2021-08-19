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Барти разгромила Азаренко в третьем круге турнира в Цинциннати

22:47
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Австралийская теннисистка Эшли Барти уверенно победила белоруску Викторию Азаренко (6:0, 6:2) в матче третьего раунда турнира WTA в Цинциннати (США).

Следующей соперницей австралийки станет победительница пары Барбора Крейчикова (Чехия) — Гарбинье Мугуруса (Испания).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 114 989 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Эшли Барти (Австралия, 1) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 14) — 6:0, 6:2

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Евгений Петров все материалы автора

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