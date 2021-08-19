Барти разгромила Азаренко в третьем круге турнира в Цинциннати
22:47
Австралийская теннисистка Эшли Барти уверенно победила белоруску Викторию Азаренко (6:0, 6:2) в матче третьего раунда турнира WTA в Цинциннати (США).
Следующей соперницей австралийки станет победительница пары Барбора Крейчикова (Чехия) — Гарбинье Мугуруса (Испания).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 114 989 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Эшли Барти (Австралия, 1) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 14) — 6:0, 6:2
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