Наоми Осака рассказала, почему ей не хотелось общаться с журналистами
Японская теннисистка Наоми Осака рассказала о психологических проблемах, которые она испытывает на протяжении сезона.
«Год для меня получается очень странным, и это сильно изменило мой настрой. Даже если я проигрываю, то чувствую себя победительницей. В мире столько всего творится, что просто встать с утра — уже победа.
Думала, почему мне не хотелось общаться с журналистами. Считала, что мне страшно — потому что иногда я вижу заголовки после поражений, в которых пишут про коллапс, что игрок уже не тот.
В итоге я решила, что должна чувствовать себя победительницей. Выходить на корт и играть перед зрителями, которые специально пришли на меня посмотреть, — это уже достижение. Но в какой-то момент я перестала испытывать за это благодарность», — приводит слова Осаки New York Times.
16 августа на пресс-конференции перед стартом соревнований на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати журналист Cincinnati Enquirer Пол Догерти спросил Осаку: «Почему вы не любите общаться с прессой, несмотря на то что многое получаете от ее внимания?» Японка расплакалась и на некоторое время покинула конференцию.
Ранее она принимала решение сняться с Открытого чемпионата Франции из-за психологических проблем.
Дополнительная информация:
https://www.nytimes.com/2021/08/18/sports/tennis/naomi-osaka-coco-gauff-cincinnati.html
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