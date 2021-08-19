Наоми Осака рассказала, почему ей не хотелось общаться с журналистами

Японская теннисистка Наоми Осака рассказала о психологических проблемах, которые она испытывает на протяжении сезона.

«Год для меня получается очень странным, и это сильно изменило мой настрой. Даже если я проигрываю, то чувствую себя победительницей. В мире столько всего творится, что просто встать с утра — уже победа.

Думала, почему мне не хотелось общаться с журналистами. Считала, что мне страшно — потому что иногда я вижу заголовки после поражений, в которых пишут про коллапс, что игрок уже не тот.

В итоге я решила, что должна чувствовать себя победительницей. Выходить на корт и играть перед зрителями, которые специально пришли на меня посмотреть, — это уже достижение. Но в какой-то момент я перестала испытывать за это благодарность», — приводит слова Осаки New York Times.

16 августа на пресс-конференции перед стартом соревнований на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати журналист Cincinnati Enquirer Пол Догерти спросил Осаку: «Почему вы не любите общаться с прессой, несмотря на то что многое получаете от ее внимания?» Японка расплакалась и на некоторое время покинула конференцию.

Ранее она принимала решение сняться с Открытого чемпионата Франции из-за психологических проблем.