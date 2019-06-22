Кенин победила Севастову и вышла в финал турнира на Мальорке

Американская теннисистка София Кенин обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову в полуфинале турнира WTA, который проходит на Мальорке - 6:4, 4:6, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты.

В финале Кенин сыграет с победителем пары Ангелик Кербер (Германия) - Белинда Бенчич (Швейцария).

Мальорка (Испания)

Турнир WTA Mallorca Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

София Кенин (США, 7) - Анастасия Севастова (Латвия, 2) - 6:4, 4:6, 6:2

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