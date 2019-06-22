18:40 | Теннис — WTA

Кенин победила Севастову и вышла в финал турнира на Мальорке

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Американская теннисистка София Кенин обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову в полуфинале турнира WTA, который проходит на Мальорке - 6:4, 4:6, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты.

В финале Кенин сыграет с победителем пары Ангелик Кербер (Германия) - Белинда Бенчич (Швейцария). 

Мальорка (Испания) 

Турнир WTA Mallorca Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

София Кенин (США, 7) - Анастасия Севастова (Латвия, 2) - 6:4, 4:6, 6:2

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