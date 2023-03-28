Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Майами

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла итальянку Мартину Тревизан в четвертьфинале турнира WTA в Майами (США) — 6:3, 6:0. Матч длился 1 час и 12 минут.

Рыбакина сделала 10 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. У Тревизан — 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

За выход в финал победительница Уимблдона-2022 сыграет с лучшей в паре Джессика Пегула (США) — Анастасия Потапова (Россия).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 10) — Мартина Тревизан (Италия, 25) — 6:3, 6:0