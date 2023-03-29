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Сегодня, 08:33

Потапова не смогла выйти в полуфинал турнира в Майами

Виталий Косик
Корреспондент
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Анастасия Потапова.
Фото USA Today Sports

Российская теннисистка Анастасия Потапова уступила американке Джессике Пегуле в четвертьфинале турнира в Майами — 6:4, 3:6, 6:7 (2:7).

Встрече продолжалась 2 часа и 38 минут.

На счету россиянки одна подача навылет, 7 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-поинтов из 17. Пегула один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов.

В полуфинале Пегула встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Теннис
Анастасия Потапова
Джессика Пегула
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