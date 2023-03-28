Павлюченкова обыграла Полину Кудерметову в первом круге турнира ITF во Франции

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла свою соотечественницу Полину Кудерметову в первом круге 60-тысячника ITF в Круасси-Бобур.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут. Теннисистки играли друг с другом впервые.

780-я ракетка мира Павлюченкова во втором круге турнира во Франции сразится с местной теннисисткой Манон Леонар.

Отметим, что Павлюченкова первые с 2008 года выступает на турнире ITF.

