Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира WTA в Бирмингеме.

В первом круге она обыграла Полону Херцог со счетом 4:6, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 14 минут.

Касаткина совершила шесть двойных ошибок при восьми реализованных брейкпойнтах. На счету Херцог три эйса, три двойных ошибки и шесть успешных брейкпойнтов.

В следующем туре Касаткина сыграет против Марты Костюк из Украины.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Viking Classic Birmingham

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, 4) — Полона Херцог (Словения) — 4:6, 6:3, 6:3