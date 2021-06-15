Потапова победила Стоянович в первом круге турнира WTA в Бирмингеме
22:50
Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира WTA в Бирмингеме.
В первом круге она обыграла сербку Нину Стоянович со счетом 5:7, 7:6 (10:8), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 39 минут.
В следующем туре Потапова сыграет против победительницы противостояния Фиона Ферро (Франция) — Кристина Младенович (Франция).
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Viking Classic Birmingham
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова (Россия) — Нина Стоянович (Сербия) — 5:7, 7:6 (10:8), 6:4
Елена Остапенко (Латвия, 5) — Лорен Дэвис (США) — 6:4, 6:1
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