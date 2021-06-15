Потапова победила Стоянович в первом круге турнира WTA в Бирмингеме

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира WTA в Бирмингеме.

В первом круге она обыграла сербку Нину Стоянович со счетом 5:7, 7:6 (10:8), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 39 минут.

В следующем туре Потапова сыграет против победительницы противостояния Фиона Ферро (Франция) — Кристина Младенович (Франция).

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Viking Classic Birmingham

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) — Нина Стоянович (Сербия) — 5:7, 7:6 (10:8), 6:4

Елена Остапенко (Латвия, 5) — Лорен Дэвис (США) — 6:4, 6:1