Кудерметова поделилась эмоциями после победы в первом круге турнира WTA в Берлине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу над Каролиной Муховой из Чехии (7:6 (7:5), 5:7, 6:2) в первом круге турнира WTA в Берлине (Германия).

«Не знаю, как это объяснить, но на Roland Garros я проиграла очень похожий матч. Вела тогда 5:1 и 5:2, но проиграла. Сегодня вспомнила об этом, когда подавала. Мысленно это непросто. Но я действительно счастлива, что смогла выиграть», — приводит слова Кудерметовой официальный сайт WTA.

В следующем туре Кудерметова встретится с соотечественницей Людмилой Самсоновой, которая обыграла Маркету Вондроушову (6:4, 7:6 (8:6).