Касаткина вышла во второй круг турнира в Стамбуле, отдав сопернице один гейм

Российская теннисистка Дарья Касаткина 20 апреля в первом круге турнира в Стамбуле (Турция) в двух сетах обыграла хорватку Терезу Мрдежу — 6:1, 6:0.

Соперницы провели на корте час и шесть минут.

Следующей соперницей Касаткиной станет украинка Марта Костюк, которая в двух сетах была сильнее представительницы Узбекистана Дидоры Рахимовой — 6:4, 6:3.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, 4) — Тереза Мрдежа (Хорватия, Q) — 6:1, 6:0

Марта Костюк (Украина) — Дидора Рахимова (Узбекистан, Q) — 6:4, 6:3