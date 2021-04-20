Касаткина вышла во второй круг турнира в Стамбуле, отдав сопернице один гейм
12:28
Российская теннисистка Дарья Касаткина 20 апреля в первом круге турнира в Стамбуле (Турция) в двух сетах обыграла хорватку Терезу Мрдежу — 6:1, 6:0.
Соперницы провели на корте час и шесть минут.
Следующей соперницей Касаткиной станет украинка Марта Костюк, которая в двух сетах была сильнее представительницы Узбекистана Дидоры Рахимовой — 6:4, 6:3.
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Дарья Касаткина (Россия, 4) — Тереза Мрдежа (Хорватия, Q) — 6:1, 6:0
Марта Костюк (Украина) — Дидора Рахимова (Узбекистан, Q) — 6:4, 6:3
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