Кудерметова продолжает быть пятой в чемпионской гонке WTA

Россиянка Вероника Кудерметова находится на пятом место в чемпионской гонке WTA, сообщает официальный сайт организации 19 апреля.

23-летняя спортсменка за сезон набрала 1 187 очков.

На первом месте продолжает находиться японка Наоми Осака (2 400 очков), на втором — австралийка Эшли Барти (2 001 очко), на третьем — испанка Гарбинье Мугуруса (1 980 очков).

На 12-й позиции в чемпионской гонке еще одна россиянка Дарья Касаткина (931 очко).