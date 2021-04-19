Кудерметова продолжает быть пятой в чемпионской гонке WTA
06:46
Россиянка Вероника Кудерметова находится на пятом место в чемпионской гонке WTA, сообщает официальный сайт организации 19 апреля.
23-летняя спортсменка за сезон набрала 1 187 очков.
На первом месте продолжает находиться японка Наоми Осака (2 400 очков), на втором — австралийка Эшли Барти (2 001 очко), на третьем — испанка Гарбинье Мугуруса (1 980 очков).
На 12-й позиции в чемпионской гонке еще одна россиянка Дарья Касаткина (931 очко).
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