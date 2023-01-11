Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла чешку Барбору Крейчикову во втором круге турнира WTA 500 в Аделаиде.

Матч завершился со счетом 6:2, 7:5. Спортсменки провели на корте 1 час 32 минуты.

Восьмая ракетка мира Касаткина шесть раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету 21-й ракетки мира Крейчиковой — 3 эйса, 3 двойные и один реализованный брейк-пойнт из трех.

В четвертьфинале турнира в Аделаиде 25-летняя россиянка сыграет с еще одной представительницей Чехии Петрой Квитовой.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 2

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 5) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:2, 7:5