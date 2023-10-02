Касаткина в трех сетах обыграла Шериф на старте турнира в Пекине
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла египтянку Майар Шериф в первом круге турнира WTA 1000 в Пекине.
Матч завершился со счетом 1:6, 6:4, 7:6 (10:8). Девушки провели на корте 2 часа 48 минут.
13-я ракетка мира Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 12. На счету 50-й ракетки мира Шериф 1 эйс, 1 двойная и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.
Во втором круге турнира 26-летняя россиянка сыграет с Ван Синьюй (Китай).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 127 389 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Майар Шериф (Египет) — Дарья Касаткина (Россия, 11) — 6:1, 4:6, 6:7 (8:10)
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