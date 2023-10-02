Кудерметова после победы в Токио поднялась на 15-е место в чемпионской гонке WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова улучшила позицию в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA).

Кудерметова поднялась с 17-й на 15-ю строчку после победы на турнире в Токио. Она обошла соотечественницу Дарью Касаткину, которая опустилась на 16-е место.

На Итоговый турнир WTA уже отобрались Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Ига Свентек и Кори Гауфф.

Чемпионская гонка WTA от 2 октября:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8210 очков

2 (2). Ига Свентек (Польша) — 6905

3 (3). Кори Гауфф (США) — 5620

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5476

5 (5). Джессика Пегула (США) — 4700

6 (6) Маркета Вондроушова (Чехия) — 3661

7 (7). Каролина Мухова (Чехия) — 3650

8 (8). Онс Жабер (Тунис) — 3595

9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3130

10 (10). Мэдисон Киз (США) — 2737...

15 (17). Вероника Кудерметова (Россия) — 2440

16 (15). Дарья Касаткина (Россия) — 2285

18 (18) Екатерина Александрова (Россия) — 2035

19 (21). Людмила Самсонова (Россия) — 1950

27 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1588

45 (45). Анна Блинкова (Россия) — 968

57 (73). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 840

70 (68). Мирра Андреева (Россия) — 700

75 (72). Элина Аванесян (Россия) — 676

76 (94). Диана Шнайдер (Россия) — 632

78 (76). Анна Калинская (Россия) — 613

100 (102). Камилла Рахимова (Россия) — 437.