Кудерметова после победы в Токио поднялась на 15-е место в чемпионской гонке WTA
Российская теннисистка Вероника Кудерметова улучшила позицию в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA).
Кудерметова поднялась с 17-й на 15-ю строчку после победы на турнире в Токио. Она обошла соотечественницу Дарью Касаткину, которая опустилась на 16-е место.
На Итоговый турнир WTA уже отобрались Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Ига Свентек и Кори Гауфф.
Чемпионская гонка WTA от 2 октября:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8210 очков
2 (2). Ига Свентек (Польша) — 6905
3 (3). Кори Гауфф (США) — 5620
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5476
5 (5). Джессика Пегула (США) — 4700
6 (6) Маркета Вондроушова (Чехия) — 3661
7 (7). Каролина Мухова (Чехия) — 3650
8 (8). Онс Жабер (Тунис) — 3595
9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3130
10 (10). Мэдисон Киз (США) — 2737...
15 (17). Вероника Кудерметова (Россия) — 2440
16 (15). Дарья Касаткина (Россия) — 2285
18 (18) Екатерина Александрова (Россия) — 2035
19 (21). Людмила Самсонова (Россия) — 1950
27 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1588
45 (45). Анна Блинкова (Россия) — 968
57 (73). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 840
70 (68). Мирра Андреева (Россия) — 700
75 (72). Элина Аванесян (Россия) — 676
76 (94). Диана Шнайдер (Россия) — 632
78 (76). Анна Калинская (Россия) — 613
100 (102). Камилла Рахимова (Россия) — 437.