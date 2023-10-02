Хаддад Майя и Панова вышли во второй круг турнира в Пекине в парном разряде
Бразильянка Беатрис Хаддад Майя в паре с россиянкой Вероникой Кудерметовой обыграли Анну Данилину и Александру Панову (Казахстан/Россия) в первом круге турнира WTA в Пекине — 6:4, 4:6, 10:7.
Во втором круге Хаддад Майя и Панова сыграют с парой Надежда Киченок/Моника Никулеску (Украина/Румыния).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 127 389 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Беатрис Хаддад Майя/Вероника Кудерметова (Бразилия/Россия) — Анна Данилина/Александра Панова (Казахстан/Россия) — 6:4, 4:6, 10:7
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