Касаткина в двух сетах обыграла Херцог и пробилась в 1/8 финала турнира в Мельбурне
06:37
Россиянка Дарья Касаткина в двух сетах обыграла словенку Полону Херцог (6:4, 6:3) и вышла в 1/8 финала турнира в Мельбурне. Матч длился час и 24 секунды.
Следующей соперницей Касаткиной будет эстонка Кайя Канепи, выигравшая в двух сетах у белоруски Арины Соболенко — 6:1, 2:6, 6:1.
Встреча состоится в среду, 3 февраля.
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Gippsland Trophy
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Дарья Касаткина (Россия) — Полона Херцог (Словения, 15) — 6:4, 6:3
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