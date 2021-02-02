Касаткина в двух сетах обыграла Херцог и пробилась в 1/8 финала турнира в Мельбурне

Россиянка Дарья Касаткина в двух сетах обыграла словенку Полону Херцог (6:4, 6:3) и вышла в 1/8 финала турнира в Мельбурне. Матч длился час и 24 секунды.

Следующей соперницей Касаткиной будет эстонка Кайя Канепи, выигравшая в двух сетах у белоруски Арины Соболенко — 6:1, 2:6, 6:1.

Встреча состоится в среду, 3 февраля.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Gippsland Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия) — Полона Херцог (Словения, 15) — 6:4, 6:3