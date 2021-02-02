Павлюченкова вышла в третий раунд турнира в Мельбурне
07:22
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова во втором круге турнира в Мельбурне обыграла латвийку Анастасию Севастову со счетом 6:0, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. Россиянка ни разу не подала навылет и дважды совершила двойную ошибку.
В третьем круге Павлюченкова встретится с победительницей матча Гарбинье Мугуруза (Испания) — Алисон ван Эйтванк (Бельгия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Yarra Valley Classic
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Павлюченкова (Россия, 11) — Анастасия Севастова (Латвия) — 6:0, 6:3
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