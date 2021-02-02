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Павлюченкова вышла в третий раунд турнира в Мельбурне

07:22
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова во втором круге турнира в Мельбурне обыграла латвийку Анастасию Севастову со счетом 6:0, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. Россиянка ни разу не подала навылет и дважды совершила двойную ошибку.

В третьем круге Павлюченкова встретится с победительницей матча Гарбинье Мугуруза (Испания) — Алисон ван Эйтванк (Бельгия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Yarra Valley Classic

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 11) — Анастасия Севастова (Латвия) — 6:0, 6:3

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