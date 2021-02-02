Соболенко прервала 15-матчевую победную серию, уступив Канепи
06:24
Эстонка Кайя Канепи в матче 2-го круга турнира в Мельбурне в трех сетах обыграла четвертую «ракетку» соревнований белоруску Арину Соболенко — 6:1, 2:6, 6:1. Матч длился час и 46 минут.
Таким образом, 22-летняя белоруска прервала лучшую победную серию в карьере, которая насчитывала 15 матчей кряду.
В следующем круге Канепи сыграет против победительницы в паре Дарья Касаткина (Россия) — Полона Херцог (Словения).
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Gippsland Trophy
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Кайя Канепи (Эстония) — Арина Соболенко (Белоруссия, 4) — 6:1, 2:6, 6:1.
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