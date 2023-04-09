Касаткина уступила Жабер в полуфинале турнира в Чарльстоне
Российская теннисистка Дарья Касаткина в полуфинале турнира в Чарльстоне уступила Онс Жабер из Туниса со счетом 5:7, 5:7.
Встреча продолжалась 1 час 49 минут. На счету 25-летней россиянки 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 14. У 28-летней тунисски 5 эйсов, 4 ошибки на второй подаче и 7 реализованных брейк-пойнта из 13.
В финале Жабер встретится с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Белинда Бенчич (Швейцария).
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Дарья Касаткина (Россия, 3) — Онс Жабер (Тунис, 2) — 5:7, 5:7
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