Касаткина уступила Жабер в полуфинале турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Дарья Касаткина в полуфинале турнира в Чарльстоне уступила Онс Жабер из Туниса со счетом 5:7, 5:7.

Встреча продолжалась 1 час 49 минут. На счету 25-летней россиянки 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 14. У 28-летней тунисски 5 эйсов, 4 ошибки на второй подаче и 7 реализованных брейк-пойнта из 13.

В финале Жабер встретится с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Дарья Касаткина (Россия, 3) — Онс Жабер (Тунис, 2) — 5:7, 5:7