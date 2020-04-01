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Касаткина тренируется на парковке в Барселоне

19:01
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Российская теннисистка Дарья Касаткина показала, как во время пандемии коронавируса она тренируется на закрытом паркинге в Барселоне.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) отменила все турниры до 7 июня из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 885 687 человек, умерших — 44 156, выздоровевших — 185 377.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.

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