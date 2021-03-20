Касаткина стала второй финалисткой турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Дарья Касаткина стала второй финалисткой теннисного турнира в Санкт-Петербурге. В полуфинале она обыграла соотечественницу Светлану Кузнцеову в трех сетах.

В решающей встрече Касаткиной будет противостоять другая представительница России — Маргарита Гаспарян.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Дарья Касаткина (Россия, 8) — Светлана Кузнецова (Россия, 4) — 1:6, 6:0, 6:2