Гаспарян обыграла Звонареву и вышла в финал турнира в Санкт-Петербурге

Маргарита Гаспарян стала первой финалисткой турнира в Санкт-Петербурге. В 1/2 финала россиянка в двух сетах обыграла соотечественницу Веру Звонареву — 6:3, 7:6 (11:9).

Вторую путевку в финал разыграют также представительницы России — Светлана Кузнецова и Дарья Касаткина.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Маргарита Гаспарян (Россия, WC) — Вера Звонарева (Россия, WC) — 6:3, 7:6 (11:9)