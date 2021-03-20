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Гаспарян обыграла Звонареву и вышла в финал турнира в Санкт-Петербурге

16:19
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Маргарита Гаспарян стала первой финалисткой турнира в Санкт-Петербурге. В 1/2 финала россиянка в двух сетах обыграла соотечественницу Веру Звонареву — 6:3, 7:6 (11:9).

Вторую путевку в финал разыграют также представительницы России — Светлана Кузнецова и Дарья Касаткина.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Маргарита Гаспарян (Россия, WC) — Вера Звонарева (Россия, WC) — 6:3, 7:6 (11:9)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/petersburgladies/2021/11/2/

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