Гаспарян обыграла Звонареву и вышла в финал турнира в Санкт-Петербурге
16:19
Маргарита Гаспарян стала первой финалисткой турнира в Санкт-Петербурге. В 1/2 финала россиянка в двух сетах обыграла соотечественницу Веру Звонареву — 6:3, 7:6 (11:9).
Вторую путевку в финал разыграют также представительницы России — Светлана Кузнецова и Дарья Касаткина.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Маргарита Гаспарян (Россия, WC) — Вера Звонарева (Россия, WC) — 6:3, 7:6 (11:9)
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/petersburgladies/2021/11/2/
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