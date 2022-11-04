Касаткина рассказала, что нервничала в начале матча с Гауфф

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу над американкой Кори Гауфф (7:6 (8:6), 6:3) на Итоговом чемпионате WTA.

«Было тяжело. Я нервничала в начале матча. По мере вхождения в ритм матча нервы успокоились, и стало получше. Я очень рада, что у меня по-прежнему есть шансы выйти в плей-офф», — приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA.

В группе «Трэйси Остин» лидирует с двумя победами Ига Швентек из Польши, у Касаткиной и Каролин Гарсии — по одной, у Гауфф — ни одной.