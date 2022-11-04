Кудерметова в паре с Мертенс одержала вторую победу на итоговом турнире WTA

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс одержали победу на итоговом турнире WTA в парном разряде. Анна Данилина/Беатрис Хаддад Майя (Казахстан/Бразилия, 7) — 6:4, 6:3

Для российско-бельгийской пары это вторая победа в двух встречах. Их сегодняшние соперники потерпели первое поражение.

Форт-Уэрт (США)

Турнир WTA WTA Finals Fort Worth

Призовой фонд 5 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Группа Пэм Шрайвер

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 4) — Анна Данилина/Беатрис Хаддад Майя (Казахстан/Бразилия, 7) — 6:4, 6:3